Подорожание продуктов в Одессе особенно отличилось на овощах, молочке и курятине, сообщает Политека.

Согласно данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) одной из главных причин роста цен стало изменение спроса и предложения на рынке, а также сезонные колебания.

Особенно заметно стало подорожание овощей в Одессе. Томаты, выросшие в цене на 39% по сравнению с февралем, стали лидерами. Причиной является низкий объем отечественного производства и уменьшение импорта из Турции. Морковь также прибавила 30% в стоимости. Это связано с высоким уровнем зависимости от импорта и дефицитом товара в Украину.

Кроме того, изменилась стоимость и курятины. В марте за тушку приходилось платить на 10% больше, филе – на 7%, а бедро – на 5%. Незначительно выросли ценники и на свинину (+1-2%) и говядину (+4%).

За молоко тоже горожане были вынуждены платить на 11% больше, за голландский сыр – на 7%, а за сливки – на 5%. В то же время, по прогнозам УКАБ, увеличение надоев молока летом может улучшить ситуацию.

Выросла на 4% стоимость подсолнечного масла. Однако стоимость бакалейных товаров осталась относительно стабильной. Однако, к примеру, мука подешевела на 16% в этом месяце.

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