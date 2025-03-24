Кроме погодных условий на конец отопительного сезона в Одессе может повлиять и состояние энергосистемы.

Украинцев ожидает постепенное повышение среднесуточной температуры воздуха, приближающееся к концу отопительного сезона в Одессе, сообщает Politeka.net.

Решение о завершении отопительного сезона принимается с учетом среднесуточной температуры и состояния энергосистемы. В этом году весна в Украине наступила рано, особенно в южных регионах, поэтому важно знать, когда отключат отопление.

Обычно конец отопительного сезона в Одессе прекращается 15 апреля, но возможны исключения. К примеру, в 2024 году в городе отопление отключили уже 7 апреля.

По правилам теплоснабжение прекращают, если среднесуточная температура превышает +8°C в течение трех дней подряд. Окончательное решение принимаются местными властями.

Кроме погодных условий может повлиять и состояние энергосистемы. Из-за постоянных атак на критическую инфраструктуру Одесщины ситуация в энергетике остается напряженной.

Подчеркнем, что в Белгород-Днестровске в Одесской области планируют перекрыть батареи уже в ближайшее время.

Согласно решению исполнительного комитета городского совета, отключение теплоснабжения запланировано на 25 марта. Это касается как жилищного сектора, так и бюджетных учреждений и других потребителей Белгород-Днестровского городского территориального общества, сообщили в горсовете.

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