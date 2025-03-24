Появился календарь НМТ-2025 в Одессе, известно о датах тестирования и регистрации, следите за обновлениями, чтобы вовремя подготовиться и успешно пройти.

Министерство образования и науки Украины обнародовало официальный Календарный план регистрации, проведение и основные даты национального мультипредметного теста (НМТ), в частности в Одессе, в 2025 году, передает Политика.

НМТ-2025 будет традиционно проходить в две сессии:

Основная сессия – с 14 мая по 25 июня.

Дополнительная сессия – с 14 по 25 июля.

Регистрация на НМТ-2025 в Одессе, абитуриенты смогут подать заявку на участие в тестировании в два этапа:

Основной период регистрации: с 6 марта по 3 апреля.

До 8 апреля участники могут редактировать некоторые данные в персональном кабинете (например, изменить дополнительный предмет или место тестирования).

Дополнительная регистрация: с 9 по 14 мая – для тех, кто не успел зарегистрироваться раньше.

Участие в дополнительной сессии смогут принять только те, кто подтвердит объективные причины отсутствия регистрации в основной период или те, кому было отказано в регистрации. Корректировать данные в персональном кабинете можно будет до 19 мая, передает Политика.

Формат проведения НМТ-2025: для выполнения заданий по каждому предмету у участников будет 60 минут.

Все четыре тестирования в Одессе будут проходить в течение одного дня в два блока:

Первый блок (120 минут) – два предмета.

Перерыв.

Второй блок продлится 120 минут – еще два предмета.

НМТ в этом году пройдет в мае, июне и июле в рамках двух сессий:

Основная сессия

Дополнительная сессия (для отдельных категорий участников).

Перечень предметов: в общей сложности абитуриенты будут составлять 4 предмета, обязательные дисциплины:

Украинский язык

Математика

История Украины

Один предмет будет на выбор:

Украинская литература

Английский язык

Испанский язык

Немецкий язык

Французский язык

Биология

География

Физика

Химия

Подготовка к НМТ-2025 в Одессе уже началась, поэтому следует заранее ознакомиться с условиями и следить за официальными обновлениями.

Как получить приглашение на тестирование?

С 4 мая все участники основной сессии НМТ смогут скачать приглашение в персональном кабинете. В нем будет указана дата, время и место тестирования.

Для участников дополнительной сессии возможность загрузки приглашений откроется с 11 июля.

Безопасность абитуриентов и организаторов является главной задачей в условиях войны – приоритет.

Места проведения в Одессе не будут публиковаться на официальных сайтах или в соцсетях, чтобы предотвратить потенциальные угрозы.

Абитуриентам также рекомендуется соблюдать конфиденциальность и не распространять информацию о локации.

Когда будут результаты НМТ-2025?

Основная сессия – до 4 июля.

Дополнительная сессия – до 30 июля.

Оценки будут трансформированы по шкале 100–200 баллов.

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