Министерство образования и науки Украины обнародовало официальный Календарный план регистрации, проведение и основные даты национального мультипредметного теста (НМТ), в частности в Одессе, в 2025 году, передает Политика.
НМТ-2025 будет традиционно проходить в две сессии:
Основная сессия – с 14 мая по 25 июня.
Дополнительная сессия – с 14 по 25 июля.
Регистрация на НМТ-2025 в Одессе, абитуриенты смогут подать заявку на участие в тестировании в два этапа:
Основной период регистрации: с 6 марта по 3 апреля.
До 8 апреля участники могут редактировать некоторые данные в персональном кабинете (например, изменить дополнительный предмет или место тестирования).
Дополнительная регистрация: с 9 по 14 мая – для тех, кто не успел зарегистрироваться раньше.
Участие в дополнительной сессии смогут принять только те, кто подтвердит объективные причины отсутствия регистрации в основной период или те, кому было отказано в регистрации. Корректировать данные в персональном кабинете можно будет до 19 мая, передает Политика.
Формат проведения НМТ-2025: для выполнения заданий по каждому предмету у участников будет 60 минут.
Все четыре тестирования в Одессе будут проходить в течение одного дня в два блока:
Первый блок (120 минут) – два предмета.
Перерыв.
Второй блок продлится 120 минут – еще два предмета.
НМТ в этом году пройдет в мае, июне и июле в рамках двух сессий:
- Основная сессия
- Дополнительная сессия (для отдельных категорий участников).
Перечень предметов: в общей сложности абитуриенты будут составлять 4 предмета, обязательные дисциплины:
Украинский язык
Математика
История Украины
Один предмет будет на выбор:
- Украинская литература
- Английский язык
- Испанский язык
- Немецкий язык
- Французский язык
- Биология
- География
- Физика
- Химия
Подготовка к НМТ-2025 в Одессе уже началась, поэтому следует заранее ознакомиться с условиями и следить за официальными обновлениями.
Как получить приглашение на тестирование?
С 4 мая все участники основной сессии НМТ смогут скачать приглашение в персональном кабинете. В нем будет указана дата, время и место тестирования.
Для участников дополнительной сессии возможность загрузки приглашений откроется с 11 июля.
Безопасность абитуриентов и организаторов является главной задачей в условиях войны – приоритет.
Места проведения в Одессе не будут публиковаться на официальных сайтах или в соцсетях, чтобы предотвратить потенциальные угрозы.
Абитуриентам также рекомендуется соблюдать конфиденциальность и не распространять информацию о локации.
Когда будут результаты НМТ-2025?
Основная сессия – до 4 июля.
Дополнительная сессия – до 30 июля.
Оценки будут трансформированы по шкале 100–200 баллов.
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