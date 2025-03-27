Подорожание масла в Одессе продолжается, цены снова поползли вверх.

Подорожание масла в Одессе произошло на 4% за последний месяц, сообщает Политека.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), стоимость этого продукта выросла из-за стабильно дорогих семян подсолнечника на оптовых рынках. Эксперты назвали причины подорожания масла в Одессе.

Увеличение стоимости сырья обусловлено высоким спросом на перерабатывающих предприятиях и ограниченным предложением из-за меньшего урожая 2024 года. Как результат, покупателям приходится платить за этот товар в магазинах на 4% больше, что равняется 77,5 гривнам за бутылку.

Из-за подорожания масла в Одессе, в розничных сетях стоимость варьируется от 31 до 72,2 гривен, что еще раз подчеркивает нестабильность ситуации на рынке. В городе можно найти бутылку с разными ценниками, это зависит от торговой сети и бренда.

К примеру, в магазинах Auchan ее можно приобрести за 63,30 грн, а в АТБ – за 60,50 грн. В Сильпо стоимость стартует от 63,49 до 850 мл.

Эксперты подсчитали, что за год этот товар на полках супераркетов вырос на 38%, что однозначно сказывается на кошельках покупателей.

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