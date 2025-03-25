Тем, кто использует трехзонные и двухзонные счетчики, тариф на свет с 1 апреля в Одессе будет другим.

Тариф на свет с 1 апреля в Одессе отличается для отдельных групп населения, ведь часть может платить меньше других, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько придется заплатить.

Для большинства базовый тариф на свет с 1 апреля в Одессе в размере 4,32 грн/кВтч остается неизменным до конца месяца. Это касается жильцов квартир, частных домов и общежитий, и просмотр тарифа не планируется.

Для владельцев двухзонных счетчиков предусмотрена возможность сэкономить, поскольку в ночное время они платят всего 2,16 гривны.

Для тех, кто использует трехзонные счетчики, условия будут другими. В часы пиковой нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) стоимость электроэнергии будет составлять 6,48 грн за кВт·ч. В полупиковое время цена будет 4,34 гривны, а в ночные часы (с 23:00 до 7:00) будет действовать льгота – 1,728 гривны.

Специальные условия также применяются к домохозяйствам с отоплением. Они могут использовать до 2000 кВтч в месяц по пониженной ставке 2,64 гривен. Если потребление превысит этот лимит, дополнительные киловатт будут оплачиваться по стандартной цене 4,32 грн/кВт·ч.

Следовательно, размер платежки за электроэнергию будет зависеть от типа счетчика и времени суток, в которое потребляется электричество.

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