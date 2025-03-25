Денежная помощь в Одессе доступна тем, чьи доходы не достигают уровня прожиточного минимума, сообщает Politeka.

Если семья подпадает под эту категорию, она имеет право на получение государственной поддержки, которая поможет обеспечить основные потребности.

Чтобы оформить выплаты, необходимо обратиться в органы социальной защиты или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Для этого следует подготовить пакет документов, перечень которых будет предоставлен в соцзащите или ЦНАПе, и подать заявление на получение денег. Документы можно подать лично или отправить по почте. Поддержка оказывается на шесть месяцев, и если семья продолжает отвечать критериям, выплаты можно продлить.

В 2025 году суммы поддержки увеличились. Для трудоспособных лиц она составляет 1 816,8 грн, для пенсионеров и лиц с инвалидностью — 2 361, для детей до 6 лет — 3 716,35, для детей от 6 до 18 лет — 4 634,2, а для учащихся до 23 лет — 4 390,6. Денежная помощь в Одессе выплачивается на банковскую карту или через Укрпочту.

Размер поддержки зависит от количества членов пособия, их возраста и фактического дохода. Выплаты рассчитываются как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее фактическим среднемесячным доходом. Для малообеспеченных семей это важно, особенно в условиях экономических трудностей.

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