Подорожание овощей борщевого набора в Одессе произошло на уровне 9%, но некоторые продукты выросли больше.

На прошлой неделе цены значительно выросли – произошло подорожание овощей борщевого набора в Одессе, сообщает Politeka.net.

За последний месяц индекс борща пошел вверх. В частности, повышение стоимости произошло на уровне 9%.

Особенно среди продуктов вырос спрос на свеклу, и ее цена поднялась с 16-17 гривен за килограмм до 17-20 гривен.

Некоторые овощные единицы подешевели. В частности морковь снизила свою цену, где минимальная стоимость упала с 28 до 26 гривен за килограмм. Томат также подешевел: минимальная стоимость снизилась с 90 до 85 гривен за килограмм.

Этот индекс рассчитывается на основе стоимости ингредиентов для трехлитровой кастрюли борща.

Так, подорожание овощей борщевого набора в Одессе показало:

300 граммов капусты стоят 12,60 грн (подорожали на 71% в год, но снизились на 1% в месяц).

200 граммов свеклы стоят 8,1 гривны (выросли на 51% в год и на 13% в месяц).

300 грамм картофеля стоят 9,69 грн (подорожали на 26% за год, но упали на 2%).

150 грамм моркови стоят 9,47 гривны (выросли на 271% и на 9,8% за месяц).

100 г лука можно купить 2,47 грн (снизились на 1% в год, но подорожали на 5%).

В УКАБ отметили, что если к борщу добавить два ломтика батона, столовую ложку сметаны и зубчик чеснока, его цена вырастет до 185 против 170 грн в прошлом месяце.

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