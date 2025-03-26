Узнайте, от чего зависит окончание отопительного сезона в Одессе.

Окончание отопительного сезона в Одессе в 2025 году зависит от среднесуточной температуры воздуха, которая является основным фактором определения даты отключения отопления, сообщает Politeka.

Как правило, если температура в течение нескольких суток держится выше +8°C, подачу тепла можно прекращать. Однако решение о завершении периода обогрева принимается местными властями с учетом погодных условий и нормативов, регулирующих порядок подключения и отключения тепла.

В Украине традиционный сезон отопления проходит с 15 октября по 15 апреля, но благодаря мягкому климату в городе центральное отопление может завершиться раньше. Например, в 2024 году отопление в Одессе было отключено 7 апреля из-за значительного повышения температуры.

Однако, из года в год данные завершения периода обогрева могут изменяться в зависимости от погодных условий. Учитывая текущие температурные колебания и сложную ситуацию с энергоснабжением из-за постоянных вражеских обстрелов, точные данные об окончании отопительного сезона в Одессе остаются неизвестными.

В настоящее время местные власти активно контролируют температурные изменения и состояние энергосистемы, чтобы обеспечить бесперебойную поставку тепла и воды. Однако на подачу тепла также может повлиять состояние энергетической инфраструктуры. Повышенная готовность специалистов коммунальных служб позволяет оперативно восстанавливать тепло в системах даже после нападений врага.

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