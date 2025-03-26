Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе доступно с помощью благотворительных организаций, предоставляющих временное убежище и поддержку в сложных условиях.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе активно предоставляется в рамках различных благотворительных программ и через организации, поддерживающие людей, вынужденно покинувших свои дома из-за военных действий.

Одной из таких возможностей является временное помещение на базе нескольких учреждений города, в частности по адресам ул. Краснова, 11 и ул. Химическая, 5. Это место предлагает приют для переселенцев, но количество свободных мест постоянно меняется, поэтому для уточнения следует заранее обратиться к соответствующим лицам.

Кроме того, в городе есть организации, которые предоставляют не только дом, но и питание. Так, благотворительный фонд «Путь в Дом» обеспечивает временным жильем переселенцев, в том числе женщин, которые сошлись с проблемами. Их центр приема находится по ул. Софиевская, 10, и для проживания ВПЛ предлагается срок от 1 до 30 дней. Для поселения обратитесь по номеру +380639040022.

Также организация CARITAS ODESA UGCC оказывает помощь в поиске жилья для ВПЛ. У них есть свободные места в приюте для людей, которые могут самостоятельно обслуживать себя, в том числе для пенсионеров. Контакты можно найти через официальные каналы на их веб-сайтах или в социальных сетях.

Благодаря таким инициативам можно найти бесплатное жилье для переселенцев в Одессе и восстановить свою жизнь в условиях, когда они нуждаются в большей помощи.

Источник: olx.ua

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