Украинцам рассказали, какие есть вакансии в Одессе в 2025 году и кому предлагают зарплату до 75 тысяч гривен.

Средняя зарплата украинцев продолжает расти, а работы в Одессе в начале 2025 г. стало больше – предлагаются конкурентные зарплаты, передает Политека.

Благодаря активному развитию рынка труда в 2025 году в Одессе появилось много выгодных вакансий с высокими зарплатами и перспективами карьерного роста.

По данным Work.ua, в городе наиболее востребованы следующие профессии:

Бухгалтер – 156 вакансий

Водитель – 219

Продавец-консультант – 379

Администратор – 208

Менеджер по продажам – 285

Грузчик – 102

Повар – 119

Продавец – 379.

Среди профессий, в которых больше выросли зарплаты, преобладают менеджерские должности и сфера торговли.

Продавец-консультант (ТРЦ "Сити Центр") получает 20 000 – 25 000 грн.

Локации:

«Ривьера», Южная дорога, 101а

"Сити Центр", просп. Небесной Сотни, 2

"Остров", ул. Новощипной Ряд, 2

ТРЦ "Gagarinn Plaza", ул. Генуэзская, 5/2

График работы:

5 смен в неделю (09:00—20:00 или 11:00—21:00) 2 плавающих выходных.

Неполная занятость – обсуждается индивидуально.

Обязанности:

Предоставление консультаций клиентам

Поддержание чистоты и порядка в магазине

Предпродажная подготовка и выкладка товара

Агент, менеджер по недвижимости, риелтор, 25 000 – 75 000 грн. + % от сделок.

Обязанности:

Постоянные звонки владельцам квартир

Активное общение с клиентами (15–20 контактов в день)

Проведение 3–4 встреч на квартирах ежедневно

Переговоры, проверка документов, заполнение договоров

Что важно:

Энергичность и коммуникабельность

Готовность к учебе и упорный труд

Аккуратный внешний вид

Опыт в продажах будет преимуществом.

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