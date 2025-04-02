Средняя зарплата украинцев продолжает расти, а работы в Одессе в начале 2025 г. стало больше – предлагаются конкурентные зарплаты, передает Политека.
Благодаря активному развитию рынка труда в 2025 году в Одессе появилось много выгодных вакансий с высокими зарплатами и перспективами карьерного роста.
По данным Work.ua, в городе наиболее востребованы следующие профессии:
Бухгалтер – 156 вакансий
Водитель – 219
Продавец-консультант – 379
Администратор – 208
Менеджер по продажам – 285
Грузчик – 102
Повар – 119
Продавец – 379.
Среди профессий, в которых больше выросли зарплаты, преобладают менеджерские должности и сфера торговли.
Продавец-консультант (ТРЦ "Сити Центр") получает 20 000 – 25 000 грн.
Локации:
- «Ривьера», Южная дорога, 101а
- "Сити Центр", просп. Небесной Сотни, 2
- "Остров", ул. Новощипной Ряд, 2
- ТРЦ "Gagarinn Plaza", ул. Генуэзская, 5/2
График работы:
5 смен в неделю (09:00—20:00 или 11:00—21:00) 2 плавающих выходных.
Неполная занятость – обсуждается индивидуально.
Обязанности:
Предоставление консультаций клиентам
Поддержание чистоты и порядка в магазине
Предпродажная подготовка и выкладка товара
Агент, менеджер по недвижимости, риелтор, 25 000 – 75 000 грн. + % от сделок.
Обязанности:
Постоянные звонки владельцам квартир
Активное общение с клиентами (15–20 контактов в день)
Проведение 3–4 встреч на квартирах ежедневно
Переговоры, проверка документов, заполнение договоров
Что важно:
Энергичность и коммуникабельность
Готовность к учебе и упорный труд
Аккуратный внешний вид
Опыт в продажах будет преимуществом.
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