Аренда квартир в Одессе обойдется от 7 до 8 тысяч гривен в месяц за двухкомнатные варианты.

Во многих крупных городах Украины владельцы переписали цены на рынке недвижимости – аренда квартир в Одессе также несколько изменилась, сообщает Politeka.net.

Подборка актуальных объявлений, где можно снять жилье до 10 тысяч гривен.

Арендовать на Молдаванке можно за 7 000 грн/мес + коммунальные + залог. Сдается 2-х комнатная в блочном доме на среднем этаже. Жилье в хорошем состоянии: светлые, отдельные комнаты, застекленный балкон. Есть вся необходимая мебель и бытовая техника. Удобное расположение – рядом супермаркет «Таврия», школы, детские сады, хорошая транспортная развязка. До центра города всего 10 минут пешком.

Площадь: 45 м² (жилая – 30 м², кухня – 6 м²).

Планировка: Раздельная.

Состояние: Хорошее.

Также сдают двухкомнатную с большим балконом. Аренда квартир в Одессе этого жилья обойдется в 8 тысяч гривен в месяц плюс коммунальные. Описание: просторная 2-х комнатная после косметического ремонта, расположенная на 3-м этаже 9-этажного дома по адресу Королева, 72. Отдельные спальни, большой балкон, современная бытовая техника: бойлер, телевизор, стиральная машина, кондиционер, духовка, вытяжка. Окна выходят во двор, можно заселяться с детками.

Площадь: 48 м² (жилая – 34 м², кухня – 8 м²).

Планировка: Раздельная.

Состояние: Прекрасное.

В Хаджибейском районе сдается за 7 000 грн/мес + коммунальные. Здесь предлагается 2-х комнатная по адресу ул. Ивана и Юрия Лип, 5-й этаж. Оснащена газовой плитой, раздельными комнатами, всей необходимой бытовой техникой и мебелью. Важное преимущество – даже при отключениях света в квартире работают вода, газ и отопление.

Планировка: Раздельная.

Состояние: Хорошее.

Комиссия риелтора: 50%.

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