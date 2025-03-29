Подорожание фруктов в Одессе продолжается, и цены на цитрусовые демонстрируют значительный рост.

Подорожание фруктов в Одессе больше всего видно на примере апельсинов и лимонов, сообщает Политика.

Данные нового мониторинга цен были опубликованы на портале "Минфин". Супермаркеты обновили стоимость цитрусовых, поэтому украинцам придется тратить больше, чтобы насытиться витаминами.

За апельсины теперь придется платить 71,40 гривны за килограмм, в то время как в феврале они стоили 63,34. Самые дешевые апельсины можно найти в сети "Ашан" – их стоимость составляет 53,90 грн.

Еще более существенное подорожание фруктов в Одессе коснулось лимонов. Если в феврале средняя стоимость была 72,64, то сейчас она подскочила до 105,37 за килограмм. В то же время в сети "Метро" лимоны можно купить дешевле – по 88,30, говорят аналитики рынка.

Эксперты объясняют, что такая ситуация на рынке связана с сезонными колебаниями, логистическими издержками и изменениями на мировом рынке цитрусовых. Несмотря на повышение цен, лимоны и апельсины остаются важным источником витаминов, особенно после зимы.

Специалисты советуют следить за акциями в супермаркетах и ​​искать выгодные предложения, поскольку в ближайшее время не прогнозируется значительного удешевления.

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