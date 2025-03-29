Современные люди нуждаются в возможности подработки, личного развития и активного общения, поэтому работа в Одессе предлагается на интересных вакансиях, сообщает Politeka.net.
Объявление можно найти на сайте Work.ua.
Так, предлагается должность работника заведения ресторанного хозяйства . Заработная плата: 24 516 грн.
- Обязанности:
- Обслуживание гостей согласно стандартам компании.
- Приготовление продукции на кухне.
- Поддержание чистоты в зале и рабочем месте.
- Требования:
- Ответственность и пунктуальность.
- Коммуникабельность и умение работать в команде.
- Готовность к обучению и развитию.
- Условия труда:
- Гибкий график работы, возможность совмещать с обучением.
- Официальное трудоустройство.
- Бесплатное обучение и карьерный рост.
Помимо этого работодатели ищут продавца-консультанта (детские вещи). Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.
- Обязанности:
- Консультация клиентов по ассортименту товаров.
- Продажа товаров и оформления покупок.
- Поддержание порядка и чистоты торгового зала.
- Требования:
- Коммуникабельность и радушие.
- Желание развиваться в розничной торговле.
- Готовность к обучению и освоению новых знаний.
- Условия труда:
- Гибкий график.
- Официальное трудоустройство.
- Карьерный рост и профессионального развития.
Также появилась работа в Одессе для фотографа новостроек. На эту должность не ищут профессионала или свадебного фотографа в прошлом. Работодатели обещают от 7500 грн заработной платы в месяц с неполной занятостью.
- Обязанности:
- фиксация хода строительства жилых комплексов в рамках проекта украинского сервиса по выбору жилья.
- Требования:
- лучше иметь телефон с хорошей камерой, особенно хорошо — с возможностью широкоформатной съемки.
- Плюсом будет и наличие павербанка, необходимого, в частности, в зимний период.
- следует понимать, как правильно выставить ракурс.
- нужно фотографировать в верно указанные сроки и оперативно делать снимки.
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