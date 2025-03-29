Современные люди нуждаются в возможности подработки, личного развития и активного общения, поэтому работа в Одессе предлагается на интересных вакансиях, сообщает Politeka.net.

Объявление можно найти на сайте Work.ua.

Так, предлагается должность работника заведения ресторанного хозяйства . Заработная плата: 24 516 грн.

  • Обязанности:
    • Обслуживание гостей согласно стандартам компании.
    • Приготовление продукции на кухне.
    • Поддержание чистоты в зале и рабочем месте.
  • Требования:
    • Ответственность и пунктуальность.
    • Коммуникабельность и умение работать в команде.
    • Готовность к обучению и развитию.
  • Условия труда:
    • Гибкий график работы, возможность совмещать с обучением.
    • Официальное трудоустройство.
    • Бесплатное обучение и карьерный рост.

Помимо этого работодатели ищут продавца-консультанта (детские вещи). Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.

  • Обязанности:
    • Консультация клиентов по ассортименту товаров.
    • Продажа товаров и оформления покупок.
    • Поддержание порядка и чистоты торгового зала.
  • Требования:
    • Коммуникабельность и радушие.
    • Желание развиваться в розничной торговле.
    • Готовность к обучению и освоению новых знаний.
  • Условия труда:
    • Гибкий график.
    • Официальное трудоустройство.
    • Карьерный рост и профессионального развития.

работа, зарплата

Также появилась работа в Одессе для фотографа новостроек. На эту должность не ищут профессионала или свадебного фотографа в прошлом. Работодатели обещают от 7500 грн заработной платы в месяц с неполной занятостью.

  • Обязанности:
    • фиксация хода строительства жилых комплексов в рамках проекта украинского сервиса по выбору жилья.
  • Требования:
    • лучше иметь телефон с хорошей камерой, особенно хорошо — с возможностью широкоформатной съемки.
    • Плюсом будет и наличие павербанка, необходимого, в частности, в зимний период.
      • следует понимать, как правильно выставить ракурс.
      • нужно фотографировать в верно указанные сроки и оперативно делать снимки.

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