Работа в Одессе предлагается местным жителям как на интересные должности, так и на более традиционные.

Современные люди нуждаются в возможности подработки, личного развития и активного общения, поэтому работа в Одессе предлагается на интересных вакансиях, сообщает Politeka.net.

Объявление можно найти на сайте Work.ua.

Так, предлагается должность работника заведения ресторанного хозяйства . Заработная плата: 24 516 грн.

Обязанности: Обслуживание гостей согласно стандартам компании. Приготовление продукции на кухне. Поддержание чистоты в зале и рабочем месте.

Требования: Ответственность и пунктуальность. Коммуникабельность и умение работать в команде. Готовность к обучению и развитию.

Условия труда: Гибкий график работы, возможность совмещать с обучением. Официальное трудоустройство. Бесплатное обучение и карьерный рост.



Помимо этого работодатели ищут продавца-консультанта (детские вещи). Зарплата: 20 000 – 25 000 грн.

Обязанности: Консультация клиентов по ассортименту товаров. Продажа товаров и оформления покупок. Поддержание порядка и чистоты торгового зала.

Требования: Коммуникабельность и радушие. Желание развиваться в розничной торговле. Готовность к обучению и освоению новых знаний.

Условия труда: Гибкий график. Официальное трудоустройство. Карьерный рост и профессионального развития.



Также появилась работа в Одессе для фотографа новостроек. На эту должность не ищут профессионала или свадебного фотографа в прошлом. Работодатели обещают от 7500 грн заработной платы в месяц с неполной занятостью.

Обязанности: фиксация хода строительства жилых комплексов в рамках проекта украинского сервиса по выбору жилья.

Требования: лучше иметь телефон с хорошей камерой, особенно хорошо — с возможностью широкоформатной съемки. Плюсом будет и наличие павербанка, необходимого, в частности, в зимний период.

следует понимать, как правильно выставить ракурс. нужно фотографировать в верно указанные сроки и оперативно делать снимки.



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