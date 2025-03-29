Окончание отопительного сезона в Одессе официально состоится 1 апреля 2025, о чем сообщили в городской администрации, передает Politeka.

Это решение было принято в связи с прогнозируемым потеплением, позволяющим прекратить подачу тепла, поскольку для обеспечения комфортной температуры в помещениях больше нет необходимости.

Учитывая стабильное повышение температуры в последние дни, отопление больше не потребуется, что позволит сэкономить энергоресурсы и уменьшить нагрузку на городские котельные.

Согласно прогнозам синоптиков, ночью температура уже не будет опускаться до холодных значений, поэтому продление отопительного сезона стало экономически нецелесообразным. После 1 апреля в городе прекратят подачу тепла в жилые дома, школы и другие социальные объекты.

Окончание отопительного сезона в Одессе также окажет влияние на расходы для местных жителей, поскольку уменьшатся платежи за отопление, что станет важной новостью для горожан, особенно в условиях экономии энергоресурсов и растущих тарифов на коммунальные услуги.

После 1 апреля система отопления больше не будет работать в постоянном режиме, и только при сильном похолодании будет возможно возобновление подачи тепла в отдельные районы.

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