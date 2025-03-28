Тариф на воду в Одессе для бизнеса и населения в апреле отличается – население платит меньше.

Тариф на воду в Одессе волнует многих жителей города, которые задаются вопросом, сколько придется платить, сообщает Politeka.net.

Известно, сколько одесситы заплатят.

Для бизнеса цены в апреле останутся без изменений по сравнению с мартом:

Централизованное водоснабжение:

Субъектов ведения хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения — 10,93 грн за 1 м³;

Других потребителей (кроме населения) – 25,80 грн за 1 м³.

Централизованный водоотвод:

Субъектов хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения – 7,74 гривен за 1 м³ (без НДС);

Других потребителей (кроме населения) – 20,40 гривен за 1 м³ (без НДС).

Тариф на воду в Одессе для населения: В апреле цена на воду для населения будет оставаться неизменной:

Для централизованного водоснабжения – 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);

Для централизованного водоотвода – 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Регулирование: цены определяет Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), однако в некоторых городах этот вопрос может решаться на местном уровне.

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