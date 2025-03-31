Новые тарифы на питание для учеников в Одессе, стало известно, кого скоро коснутся изменения.

Исполнительный комитет городского совета примет решение о новых тарифах на питание для учеников в Одессе, передает Политека.

Изменения тарифов коснутся всех категорий детей.

Стоимость в школах и детских садах вырастет с 1 мая 2025 года, в частности:

Для детей от 1 до 4 лет в садах цена повысится с 61,66 грн до 80,97.

Воспитанников от 4 до 7 – с 80,76 грн до 102,58.

Учащиеся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях продолжат получать завтрак за 75 и обед за 86,50.

Для школьников с потребностью безглютенового и безлактозного питания стоимость остается на уровне 125 в день.

Особое удорожание предусмотрено для военно-физического лицея, оно вырастет со 198 до 326,68 в день.

Также в пансионе лицея "Олимпиец" также станет дороже:

Детям в возрасте от 6 до 11 лет – до 214,74 гривен;

11–14 – до 243,25 грн;

От 14 до 18 – до 274,60.

Городской бюджет Одессы предусматривает возмещение расходов для некоторых категорий детей. В частности речь идет о помощи, которую получат дети из малообеспеченных семей, сироты, дети с инвалидностью и пострадавшие в результате военных действий.

Новые тарифы на питание для учеников в Одессе должны утвердить депутаты на очередной сессии городского совета.

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