Украинцам рассказали о том, что в Одессе и области вводится новый запрет с 1 апреля.

С 1 апреля в Одессе и области начинает действовать весенне-летний нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов, охватывающий как любительскую, так и промысловую ловлю рыбы, но сроки запрета отличаются в зависимости от водоема.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Нерест – принципиальный период для развития рыбных популяций. От его успеваемости зависит количество и качество водных биоресурсов в водоемах.

Весенне-летний нерестовый запрет на рыболовство в Одесской области охватывает следующие водоемы:

С 1 апреля по 30 июня: река Южный Буг в пределах Одесской области, реки Кодыма, Тилигул, Большой и Малый Куяльник, Барабой и другие малые реки вместе с придаточными системами.

С 16 по 30 мая: река Дунай.

С 15 по 15 июня: река Днестр и ее придаточная система (не распространяется на специализированный промысел сельди).

С 15 по 31 июля: Днестровский лиман с плавнями (не распространяется на промысел сельди).

С 15 апреля по 15 июня: Кучурганское водохранилище, придунайские озера (Ялпуг-Кугурлуй, Кагул, Картал, Катлабух, Сафьян, Китай и др.), Стенцовско-Жебрианские плавни, Хаджибейский лиман.

С 1 мая по 15 июня: Тилигульский, Григоровский (Малый Аджалицкий), Дофиновский (Великий Аджалицкий), Шаболатский (Будацкий), Сухой и Тузловские лиманы.

За нарушение предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа от 34 до 680 гривен.

Также предусмотрена уголовная ответственность за незаконное рыболовство, что нанесло значительный ущерб. Согласно статье 249 Уголовного кодекса Украины, правонарушителям грозит штраф от 17 000 до 51 000 грн или до трех лет ограничения свободы с конфискацией орудий лова и всего добытого.