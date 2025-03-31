Городской голова подписал распоряжение про завершение отопительного сезона в Одессе, согласно которому все обеспечивающие его предприятия должны прекратить поставки, сообщает Политека.

Как сообщается на официальном сайте, городские власти поручили руководителям предприятий, занимающихся теплоснабжением, осуществить отключение систем и начать подготовку сетей к следующему периоду уже сегодня, 31 марта.

В процесс включается выполнение плановых работ по ремонту и техническому обслуживанию в соответствии с утвержденным графиком. Кроме того, распоряжение также касается предприятий, на балансе которых находятся системы горячего водоснабжения.

Это решение принято на основании нормативных документов, в частности, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, а также постановления Кабинета Министров и приказов Министерства топлива и энергетики, которые регламентируют завершение отопительного сезона в Одессе и других городах Украины.

Напомним, что в Белгороде-Днестровском батарее стали холодными уже 25 марта 2025 года. Это касается не только жилых домов, но и бюджетных учреждений и других потребителей. Такие решения принимаются на основании температурных условий: батареи в Украине могут быть горячими с 15 октября по 15 апреля, а они отключаются, когда среднесуточная температура стабильно превышает 8 градусов тепла в течение нескольких дней.

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