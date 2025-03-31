Прогноз погоды на апрель в Одессе обещает переменные условия с периодами солнечных дней и дождей, поэтому следует быть готовым к любым сюрпризам.

Прогноз погоды на апрель в Одессе обещает горожанам непредсказуемые условия, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные meteofor, месяц начнется для одсситов солнечной атмосферой. Однако уже 3 числа жителей города ждут первые осадки в виде дождя. Температуры днем ​​составят +11-13°C, ночью ожидается температура на уровне +7-8°C. Это станет благоприятным для прогулок, поэтому стоит выйти на свежий воздух, пока это возможно. В первой декаде солнце еще чаще появляется на небе, однако, с 4 по 8 число возможны дождливые времена.

С 16 по 23 число будет преимущественно солнечно, хотя с переменной облачностью. Период обещает быть благоприятным для отдыха на улице, хотя возможны кратковременные осадки. Температура днем ​​будет держаться в пределах +13-15°C, а ночью не опустится ниже +9-11°C. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе и насладиться прогулками.

Но уже с 24 по 27 числа город снова накроет непогода. Это будет период с дождями, поэтому не забывайте брать зонтик, выходя из дома. Температурные показатели днем ​​не превысят +10°C, а ночью могут опуститься до +6°C. Этот месяц принесет горожанам очередные сюрпризы, не стоит расслабляться в ожидании стабильности.

Прогноз погоды на апрель в Одессе можно описать как переменчивый — от солнечных дней до дождливых периодов. Условия будут часто меняться, поэтому следует быть готовыми к любым сюрпризам. Тем не менее это традиционные весенние условия для города.

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