Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе доступно рядом временных приютов, которые предоставляют убежище и поддержку людям, вынужденным покинуть свои дома.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе продолжает быть доступно многим людям, сообщает Politeka.

В городе организовано несколько временных приютов, где люди могут найти убежище и необходимую помощь в условиях сложной ситуации.

Программа по предоставлению бесплатного жилья для переселенцев в Одессе включает в себя различные варианты размещения, среди которых общежития, специализированные благотворительные организации и места для маломобильных лиц. Да, в городе функционируют такие временные приюты:

Общежитие на улице Красной, 11 Это место способно принять до 160 человек, среди которых есть 33 места для маломобильных людей. Обращаться можно по телефону (067) 48-45-173.

Общежитие на улице Химической, 5 Здесь есть места для 120 человек, а также предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. Контактное лицо – Юлия Гайдаржи, тел. (093) 033-12-71.

ОО «Христианская миссия «Новая жизнь» на улице Танкистов, 43-А : Этот приют предлагает 23 комнаты на 89 мест. По вопросам расселения можно обращаться к Алексею Берсеньеву по телефону (096) 17-84-300.

Кроме того, важную роль в обеспечении домом ВПЛ играют благотворительные организации. Одна из них – Благотворительный фонд «Путь к Дому» , который оказывает помощь женщинам с детьми и семьям. Центр приема расположен по адресу ул. Софиевская, 10. Здесь люди могут находиться от 1 до 30 дней, получая не только жилье, но и питание и необходимую поддержку. Для более подробной информации можно обращаться по номеру: +380639040022 (Инна).

Также в городе работает CARITAS ODESA UGCC , помогающая переселенцам, в частности пенсионерам, которые могут самостоятельно обслуживать себя. Эта организация предоставляет не только временное убежище, но и помощь и другие ресурсы для адаптации.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе предоставляется благодаря усилиям местных органов власти, благотворительных организаций и волонтеров, активно помогающих людям, попавшим в сложные обстоятельства. Жители города могут обратиться за помощью и получить временное убежище в случае необходимости.

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