Местным жителям не следует ожидать повышения тарифов на проезд в Одессе в апреле 2025 года.

Последнее повышение тарифов на проезд в Одессе касалось травмаев и троллейбусов, сообщает Политека.

Как информируют Новости.LIVE, это было 1 декабря прошлого года и с тех пор цены остаются неизменными. Однако есть несколько важных аспектов, которые следует знать пассажирам.

Для жителей города, которые регулярно пользуются общественным транспортом, стоимость останется стабильной. Так, проехаться трамваях и троллейбусах все еще стоит 15 грн., а в маршрутках — 20. в пределах города и 40 грн. для поездок до 6-го км Овидиопольской дороги, то есть повышения тарифов на проезд в Одессе не произошло.

Для тех, кто планирует поездку в Южный, на маршрутах №67 и №68 это будет стоить 70. Также школьники будут платить за проездные билеты за один вид транспорта – 120 грн, на оба вида – 160 грн.

Студенты платят 240 за один вид и 340 – за два. Для других категорий населения они стоят 420 гривен (один) и 567 (две). Для служебных поездок цены составляют 630 гривен (1) и 756 (2).

Что касается парковки, то стоимость и дальше составляет 30 в час. Для тех, кто планирует пользоваться парковкой регулярно, доступны абонементы: месячный – 2 500, годовой – 28 000. Отметим, что определенные категории, в том числе люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических миссий, могут воспользоваться бесплатной парковкой.

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