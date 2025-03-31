В марте 2025 года подорожание круп в Одессе демонстрируют незначительное, сообщает Politeka.

В частности, средний ценник на гречку составляет 34,55 грн за килограмм, что на 0,88 больше по сравнению с февралем 2025 года, когда она была 33,67. Текущие цены на гречку варьируются в зависимости от магазина: в сети Auchan этот продукт продается за 28,90 гривен, в Megamarket – за 44,60, а в Metro и Novus – за 31,90 и 32,79 соответственно.

Что касается пшена, то его средний ценник на конец марта составляет 25,37 грн за килограмм, что является незначительным повышением по сравнению с февралем, когда средняя цена была 25,02. Дешевле пшено можно найти в Metro, где его стоимость составляет 22,90 гривен, а самое дорогое — в Megamarket, где за килограмм просят 28,70.

Расценки на рис также претерпели изменения. Средняя цена на длинный достигла 59,63 грн за килограмм, возрастая на 0,33 по сравнению с февралем. Длинный пропаренный сейчас стоит в среднем 68,90, а круглый – 71,25. На сегодняшний день наиболее доступны расценки на этот товар в сети Metro, где пропаренный длинный продается за 49,90 гривен, а рис круглый — за 50,70.

Следовательно, подорожание круп в Одессе действительно заметно. В частности, это касается гречки, пшена и риса, отражающих общую тенденцию на рынке бакалеи в Украине. Повышение стоимости этих продуктов может быть обусловлено колебаниями курса валют, а также сезонными факторами, влияющими на производство и снабжение.

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