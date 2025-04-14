Работа в Одессе найдется для многих специалистов – оклады варьируются в зависимости от предлагаемой должности, сообщает Politeka.net.
Все вакансии совершенно случайным образом были найдены на сайте Work.ua, ссылку на который поисковик Google выдает среди первых по запросу "работа в Одессе".
Менеджер интернет-магазина - зарплата: от 15 000 до 25 000 грн
Обязанности:
- Отделка заказов в интернет-магазине;
- Консультирование клиентов по телефону и мессенджерам.
Требования:
- Высокие коммуникативные навыки и рабочий опыт с клиентами;
- Способность работать в команде и добиваться результатов;
- Ответственность, организованность, внимательность к деталям.
Предлагают:
- Возможности для карьерного и профессионального роста;
- Команда профессионалов;
- Гибкий график;
- Привлекательная бонусная система и поощрение.
Администратор-кассир интерактивного клуба - зарплата: от 20 000 до 25 000 грн
Предлагается:
- Выплата заработной платы и бонусов после каждой смены;
- Гибкий график (1/2);
- Быстрая стажировка.
Требования :
- Стрессоустойчивость.
Обязанности:
- Консультирование гостей и помощь;
- Подача напитков для посетителей;
- поддержка чистоты в клубе;
- Соблюдение кассовой дисциплины (кассир).
Заместитель главного бухгалтера - зарплата : от 25 000 до 30 000 грн
Требования:
- высшее образование в области учета и финансов;
- Минимум 5 лет опыта в учетной сфере;
- глубокие знания налогового и бухгалтерского учета;
- умение работать с бухгалтерскими и офисными программами;
- Высокая ответственность, организованность, внимательность к деталям.
Обязанности:
- ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями законодательства;
- контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- подготовка налоговой отчетности и деклараций;
- взаимодействие с контрагентами и контролирующими органами;
- Участие в составлении и контроле бюджета предприятия.
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