Предлагается работа в Одессе, где есть очередная подборка предложений, которые могут заинтересовать.

Работа в Одессе найдется для многих специалистов – оклады варьируются в зависимости от предлагаемой должности, сообщает Politeka.net.

Все вакансии совершенно случайным образом были найдены на сайте Work.ua, ссылку на который поисковик Google выдает среди первых по запросу "работа в Одессе".

Менеджер интернет-магазина - зарплата: от 15 000 до 25 000 грн

Обязанности:

Отделка заказов в интернет-магазине;

Консультирование клиентов по телефону и мессенджерам.

Требования:

Высокие коммуникативные навыки и рабочий опыт с клиентами;

Способность работать в команде и добиваться результатов;

Ответственность, организованность, внимательность к деталям.

Предлагают:

Возможности для карьерного и профессионального роста;

Команда профессионалов;

Гибкий график;

Привлекательная бонусная система и поощрение.

Администратор-кассир интерактивного клуба - зарплата: от 20 000 до 25 000 грн

Предлагается:

Выплата заработной платы и бонусов после каждой смены;

Гибкий график (1/2);

Быстрая стажировка.

Требования :

Стрессоустойчивость.

Обязанности:

Консультирование гостей и помощь;

Подача напитков для посетителей;

поддержка чистоты в клубе;

Соблюдение кассовой дисциплины (кассир).

Заместитель главного бухгалтера - зарплата : от 25 000 до 30 000 грн

Требования:

высшее образование в области учета и финансов;

Минимум 5 лет опыта в учетной сфере;

глубокие знания налогового и бухгалтерского учета;

умение работать с бухгалтерскими и офисными программами;

Высокая ответственность, организованность, внимательность к деталям.

Обязанности:

ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями законодательства;

контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

подготовка налоговой отчетности и деклараций;

взаимодействие с контрагентами и контролирующими органами;

Участие в составлении и контроле бюджета предприятия.

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