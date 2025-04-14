Работа в Одессе найдется для многих специалистов – оклады варьируются в зависимости от предлагаемой должности, сообщает Politeka.net.

Все вакансии совершенно случайным образом были найдены на сайте Work.ua, ссылку на который поисковик Google выдает среди первых по запросу "работа в Одессе".

Менеджер интернет-магазина - зарплата: от 15 000 до 25 000 грн

Обязанности:

  • Отделка заказов в интернет-магазине;
  • Консультирование клиентов по телефону и мессенджерам.

Требования:

  • Высокие коммуникативные навыки и рабочий опыт с клиентами;
  • Способность работать в команде и добиваться результатов;
  • Ответственность, организованность, внимательность к деталям.

Предлагают:

  • Возможности для карьерного и профессионального роста;
  • Команда профессионалов;
  • Гибкий график;
  • Привлекательная бонусная система и поощрение.

ворк

Администратор-кассир интерактивного клуба - зарплата: от 20 000 до 25 000 грн

Предлагается:

  • Выплата заработной платы и бонусов после каждой смены;
  • Гибкий график (1/2);
  • Быстрая стажировка.

Требования :

  • Стрессоустойчивость.

Обязанности:

  • Консультирование гостей и помощь;
  • Подача напитков для посетителей;
  • поддержка чистоты в клубе;
  • Соблюдение кассовой дисциплины (кассир).

Заместитель главного бухгалтера - зарплата : от 25 000 до 30 000 грн

Требования:

  • высшее образование в области учета и финансов;
  • Минимум 5 лет опыта в учетной сфере;
  • глубокие знания налогового и бухгалтерского учета;
  • умение работать с бухгалтерскими и офисными программами;
  • Высокая ответственность, организованность, внимательность к деталям.

Обязанности:

  • ведение бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями законодательства;
  • контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
  • подготовка налоговой отчетности и деклараций;
  • взаимодействие с контрагентами и контролирующими органами;
  • Участие в составлении и контроле бюджета предприятия.

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