Ночью температура будет колебаться от +5 до 10 градусов, а днем ​​ожидается потепление до 13-18 градусов, прогноз погоды в Одессе на 2 апреля, сообщает Политека.

Прогноз погоды в Одессе на 2 апреля обещает облачность с небольшими дождями. Температурные показатели будут умеренными, ночью на территории Одесской области температура будет варьироваться от +5 до +10 градусов. Днем она вырастет до 13-18 градусов, что сделает среду сравнительно теплой.

Однако на фоне облачности и осадков не все жители города смогут насладиться ярким солнцем. Ветер северный с интенсивностью 9-14 м/с, что может приносить определенный дискомфорт.

В городе и области, ожидается самая теплая ночь в среду, прогноз погоды в Одессе на 2 апреля. Метеорологи отмечают, что ближайшие дни будут схожими, с сохранением облачности и возможностью осадков. В то же время, температура в дневное время позволит наслаждаться весенним воздухом.

Наши предки выносили из дома льняные изделия, украшали их на плетнях и воротах, а также украшали березы. Считается, что в это время могут быть первые весенние грозы.

Раньше мы также писали о том, чего ждать от месяца в городе и когда значительно похолодает. Детальнее - читайте в статье по ссылке.

Последние новости Украины:

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.