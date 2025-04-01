Для местных жителей были введены графики отключения света в Одессе и области 2 апреля.

Графики отключения света в Одессе и области 2 апреля будут действовать из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает Политека.

В связи с этим, в городе ограничения будут касаться только отдельных территорий. В селе Кагарлык Беляевского общества в среду с 08:00 до 20:00 будет отключено электроснабжение на улицах Голикова и Садовая.

В Черноморске будет ограничение с 2 до 4 часов утра по адресу: причал 423 линия. В Александровке по ул. Дмитрия Горбунова, Европейская, Молодежная, Новоселов, Солнечная придется потерпеть без электрики с 8 утра до 18 вечера.

Также это касается Бурлачей Балки, где будет темно с 2 до 4 утра по адресам: 423 Причал, ул. Виноградная, ул. Институтская, ул. Северная ул. Приморская, ул. Радостная, ул. Садовая, ул. Солнечная ул. Степная, ул. Центральная, ул. Черноморской дороги, ул. Шевченко, ул. Школьная, пер. Виноградный, пер. Прилиманский, пер. Приморский, пер. Причал, пер. Степной.

Отметим, что обесточивание будет носить локальный характер и будет касаться только отдельных районов, связанных с проведением профилактических мероприятий.

Графики отключения света в Одессе и области 2 апреля будут введены на некоторых улицах из-за необходимости проведения планового ремонта. Как сообщает компания ДТЭК, эти работы обусловлены сохранением стабильности энергоснабжения в регионе после недавних ракетных атак на энергоинфраструктуру. Ремонтные работы имеют целью улучшить состояние сетей и предотвратить возможные аварии в будущем.

На улицах города и в регионе энергоснабжение будет стабильным и обесточений не предполагается. А жителям указанного района следует учесть, что временные перебои вызваны только плановыми работами. А остальным местным жителям можно не ожидать массовых обесточений.

Отметим, что плановые ремонты и профилактические мероприятия являются важной частью правильного функционирования энергетических компаний для поддержки стабильного питания и предупреждения аварий.

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