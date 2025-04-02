С 1 апреля 2025 повышение тарифов на коммуналку в Одессе не произошло, но эксперты уже предупреждают о необратимом.

Власти подтвердили, что местным жителям не стоит беспокоиться о повышении тарифов на коммуналку в Одессе , сообщает Политека.

Так стоимость электроэнергии, газа и теплоснабжения останется на текущем уровне в этом месяце, что является хорошей новостью для жителей города. Однако эксперты предупреждают, что в будущем возможны изменения, в частности, в электроснабжении.

Что касается электроэнергии, то пока стоимость установлена на уровне 4,32 грн/кВтч. При этом для владельцев электроотопительных установок действует льготная цена – 2,64 грн/кВтч при потреблении до 2000 кВт в месяц. Это будет актуально до конца отопительного сезона.

Дополнительно, правительство приняло решение о расширении списка категорий населения, которые могут рассчитывать на сниженные расходы. К таким группам относятся совладельцы многоквартирных домов без газоснабжения, а также жители районов с проблемным теплоснабжением.

Несмотря на то, что повышение тарифов на коммуналку в Одессе не запланировано, аналитики прогнозируют рост цен в перспективе. По имеющимся данным, рыночная стоимость электроэнергии уже сейчас оценивается в 7-8 гривен, а с 1 июня она может возрасти до 6,64. В течение следующих двух-трех лет возможен дальнейший рост до 9 гривен за тот же объем.

Жители города могут быть спокойны и по стоимости газа и теплоснабжения. Благодаря действующему мораторию, введенному в военное положение, цены на эти услуги будут оставаться неизменными.

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