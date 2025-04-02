Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Одессе на 3 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Одессе обещает пасмурные условия, но без осадков, сообщает Politeka.

В течение суток температура воздуха будет меняться: ночью будет +10°С, утром опустится до +9°С, днем ​​поднимется до +14°С, а вечером снизится до +12°С. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 57 до 90%, а атмосферное давление будет оставаться стабильным в пределах 755–758 мм рт. ст.

Ветер в течение дня умеренный – от 2,3 до 3,8 м/с. Вероятность осадков низкая: в ночные и утренние часы она не будет превышать 2–3%, а во второй половине дня достигнет максимума – 20%.

Температурные показатели этого дня близки к средним значениям для начала апреля, хотя рекордный максимум в 1947 году достигал +21°C, а минимальная температура в 1931 году опускалась до -5°C.

По народным приметам, если утром солнце окружено красными кругами, это предвещает урожайный год. Именно в этот период начинают набухать почки смородины, а также появляются белые трясогузки.

В целом прогноз погоды в Одессе на 3 апреля свидетельствует о стабильных погодных условиях, комфортной температуре и отсутствии осадков, что создает благоприятные условия для прогулок и дел на свежем воздухе.

Также метеорологи советуют одесситам готовиться к повышенной влажности, что может влиять на самочувствие чувствительных к погодным условиям людей.

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