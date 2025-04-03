Повышение тарифов на газ в Одессе и других регионах Украины может произойти из-за обязательств перед МВФ.

Многие опасаются повышения тарифов на газ в Одессе в апреле, однако роста не стоит ждать в этом месяце – подорожание может наступить позже, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об изменениях в коммунальных платежах и о чем говорят эксперты.

Для одесских предприятий стоимость голубого топлива в апреле 2025 не изменится. По решению ООО ГК "Нефтегаз Украины", цена останется на уровне 20,25 грн за 1 м³, с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

В апреле пока цены остаются неизменными - 7,96 грн за кубометр, согласно действующему мораторию. Стоимость доставки юлакитного топлива оператором ОАО "Одессагаз" составляет 1,308 грн за кубометр, и менять ее не планируют.

Правительство отмечает, что после завершения полномасштабных боевых действий следует ожидать повышения тарифов на газ в Одессе и других регионах Украины.

"На основе предложения Министерства энергетики и предложений заинтересованных сторон КМУ примет дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после окончания военного положения", - говорится в Меморандуме.

Эксперты в сфере ЖКХ уже делают прогнозы по возможному поднятию тарифного плана. По словам Олега Попенко, главы Союза потребителей коммунальных услуг, цены могут вырасти до 9,5-10 гривен за кубометр. Ожидается, что это произойдет летом, когда снижение уровня потребления позволит снизить финансовое давление на семейные бюджеты украинцев.

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