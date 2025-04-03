Рассказываем, изменятся ли тарифы на воду в апреле и сколько будут платить одесситы.

В условиях экономической нестабильности любое повышение цен вызывает беспокойство, поэтому важно знать, повысятся ли тарифы на воду в Одессе, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько одесситов будут платить за воду в апреле 2025 года.

Согласно решению соответствующей комиссии, стоимость будет оставаться без изменений. Поэтому с этого месяца жители города будут платить:

за централизованное водоснабжение - 14,93 грн за кубометр;

за централизованный водоотвод – 14,37 грн за кубометр.

В то же время, для предприятий и других потребителей, кроме населения, тарифы на воду в Одессе были повышены еще в начале весны. Повышение бизнеса объясняется необходимостью покрытия расходов на инфраструктуру и обслуживание сетей.

Напомним также, что предприятия, поставляющие воду, нуждаются в дополнительных средствах для стабильного функционирования системы водоснабжения.

В настоящее время тарифный план на водоснабжение и водоотвод устанавливаются местными органами власти. Однако анализ данных Национальной комиссии, регулирующей энергетические и коммунальные услуги, показывает, что в Украине снова может произойти повышение цен на эти услуги. Ожидается, что изменения произойдут в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.

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