Украинцам рассказали о графиках отключении света в Одессе и области на 3 апреля.

Графики отключения света в Одессе и области на 3 апреля запланировано из-за проведения профилактических работ, сообщает Politeka.

Как сообщает АО "ДТЭК Одесские Электросети", мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в сетях.

В частности, темно будет для жителей Черноморской городской территориальной громады. Обесточивание коснется следующих населенных пунктов:

Черноморск – с 02:00 до 04:00 (Причал 423 линия).

Александровка – с 08:00 до 18:00 (ул. Дмитрия Горбунова, ул. Кооперативная).

Бурлачая Балка – с 02:00 до 04:00 (ул. Виноградная, Институтская, Северная, Приморская, Радостная, Садовая, Солнечная, Степная, Центральная, Черноморской дороги, Шевченко, Школьная, а также переулки Виноградный, Прилиманский, Приморский, Причал).

Также будет обесточивание в городе Измаил с 08:00 до 17:00 на улицах:

Авраамовская, Бендерская, Болградская, Верхнеторговая, Владимира Великого, Гоголя, Греческая, Григория Сковороды, Дмитровская, Защитников Змеиного, Ивана Подковы, Кафедральная, Коммерческая, Художественная, Новокилейская, Покровская, Торговая, Савицкого, Соборная, Украинского фронта, Школьная.

Отключение света в Одесские области на 3 апреля является плановым мероприятием и после завершения технических работ электроснабжение возобновят в указанные сроки.

Что касается самой областного центра, то здесь вводить ограничения электроподачи пока не планируют.

В случае вопросов жители могут обращаться в колл-центр АО "ДТЭК Одесские Электросети" по телефонам: Стационарные телефоны: +38 (048) 705 90 90

Мобильные телефоны: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 9 center@oblenergo.odessa.ua



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