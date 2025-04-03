Наибольшее подорожание молочных продуктов в Одессе отразилось на сыре, кефире и других изделиях, сообщает Политека.

Аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) говорят, что подорожание молочных продуктов в Одессе явилось результатом ряда экономических факторов.

В частности, за последний год цены на молоко, кефир и сливки поднялись на 28-36%, а твердый сыр поднялся на 22%. Такая ситуация на рынке стала неприятным сюрпризом для потребителей, ведь за те же базовые товары им приходится платить гораздо больше.

Согласно данным УКАБ, голландский сыр теперь стоит 592 гривны по сравнению с 469 в ноябре 2024 года. Молоко (2,6% жирности, 900 мл) в декабре 2024 года обошлось в 41,5 грн, а в марте 2025 года уже достигло 56,3. Сливки (10%, 200 г) выросли с 22,1-25,1 гривен в начале 2024 года до 34,4 в марте этого года. Кефир, в свою очередь, поднялся с 38,1 года назад до 60,2 грн в марте 2025 года, а максимальная стоимость достигла 70,6 грн.

Одной из причин такой ситуации на рынке есть увеличение расходов на корма для животных, что связано с низким урожаем. Также на рынке наблюдаются колебания, в частности из-за сезонных факторов, также влияющих на стоимость продовольствия.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что после освобождения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.