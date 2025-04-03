Наибольшее подорожание молочных продуктов в Одессе отразилось на сыре, кефире и других изделиях, сообщает Политека.

Аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) говорят, что подорожание молочных продуктов в Одессе явилось результатом ряда экономических факторов.

В частности, за последний год цены на молоко, кефир и сливки поднялись на 28-36%, а твердый сыр поднялся на 22%. Такая ситуация на рынке стала неприятным сюрпризом для потребителей, ведь за те же базовые товары им приходится платить гораздо больше.

кофе и сливки

Согласно данным УКАБ, голландский сыр теперь стоит 592 гривны по сравнению с 469 в ноябре 2024 года. Молоко (2,6% жирности, 900 мл) в декабре 2024 года обошлось в 41,5 грн, а в марте 2025 года уже достигло 56,3. Сливки (10%, 200 г) выросли с 22,1-25,1 гривен в начале 2024 года до 34,4 в марте этого года. Кефир, в свою очередь, поднялся с 38,1 года назад до 60,2 грн в марте 2025 года, а максимальная стоимость достигла 70,6 грн.

Одной из причин такой ситуации на рынке есть увеличение расходов на корма для животных, что связано с низким урожаем. Также на рынке наблюдаются колебания, в частности из-за сезонных факторов, также влияющих на стоимость продовольствия.

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