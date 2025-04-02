Помощь для ВПЛ в Одессе включает в себя гуманитарные грузы, денежные выплаты, юридические консультации и медицинскую поддержку, сообщает Politeka.

В областном центре внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на разнообразную поддержку от государства, благотворительных организаций и волонтеров.

Одним из главных источников является благотворительный фонд «Право на защиту», предоставляющий деньги до 10 800 грн на семью. Для получения следует обращаться по адресу ул. Старопортофранковская, 103а, с понедельника по пятницу.

Другие организации, например «Корпорация Монстров», предлагают гуманитарные пакеты с продуктами и средствами гигиены, а также юридические консультации. Для медицинской поддержки ВПЛ могут обращаться в местные больницы, где предоставляются бесплатные медицинские услуги, включая психологические услуги.

Город также предлагает курсы по адаптации, профессиональной подготовке и трудоустройству, которые помогают людям интегрироваться в новую среду. Все эти инициативы способствуют улучшению жизни внутри перемещенных лиц в городе.

Помощь для ВПЛ в Одессе продолжает оказываться благодаря усилиям местных органов власти, благотворительных организаций и самих жителей города. Поэтому лица, принадлежащие к этой категории, могут воспользоваться такими услугами.

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