В апреле 2025 года зафиксировано подорожание яиц в Одессе , сообщает Politeka.

Да, средний ценник на перепелине (20 шт) вырос до 66,83 грн, с вариациями по магазинам. В сети Megamarket цена на упаковку из 20 перепелиных достигла 69,70, а у Metro она составляет 63,96. Среднемесячная стоимость перепелиных в марте 2025 года была 65,05 гривен, что на 0,05 больше по сравнению с февралем.

Например, куриные наседки (С1, 10 шт) стоят 79,60 грн, что на 17,10 больше, чем месяц назад. Самые высокие цены на них предлагает сеть Auchan – 79,60, что соответствует среднему рынку. Месяц назад цена на этот вид была в пределах 74,68.

Куриные Ясенсвит (10 шт) также подорожали. Средний ценник на упаковку из 10 штук в марте составил 70,78 гривен, а в апреле она выросла до 72,83. Этот рост составляет 2,64 по сравнению с предыдущим месяцем. Текущие расценки варьируются в зависимости от сети: у Auchan этот товар можно приобрести за 69,40, а у Megamarket – за 78,20.

Не менее значительное увеличение стоимости наблюдается и среди куриных ясенвитов (30 шт). Средние расценки на упаковку из 30 штук в марте 2025 года составили 215,34 грн, а уже в апреле она поднялась до 223,85. Это увеличение составляет 17,25 по сравнению с предыдущим месяцем. В магазинах Metro эти продаются по 216,90 гривен, а в Megamarket их стоимость достигла 230,80.

Подорожание яиц в Одессе является очевидным трендом апреля, и потребителям следует быть готовыми к дальнейшим колебаниям.

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