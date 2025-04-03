Тысячи одесситов остались без электроснабжения, отключение света в Одессе 3 апреля произошло из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили на официальном канале города.

электричество, тариф на свет

Из-за плановых ремонтных работ на сетях ообесточивание затронет жителей города, проживающих по следующим адресам:

  • 6-я ст. Люстдорфской дороги : 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я линии
  • Абрикосова
  • Академика Гамалии : 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82
  • Академика Королева : 29-37
  • Ореховая
  • Долгая
  • Дубовая Роща
  • Зеленый
  • Костанай
  • Левитана : 33-79
  • Люстдорфская дорога : 144/2-219
  • Лигинская
  • Офицерская
  • Борис Эдвардс
  • Петриковская
  • Равенства : 196
  • С. Рагу
  • Айвазовская
  • трамвай
  • Троллейбусно
  • Академика Вернадского
  • Марии Демченко (3-я линия, 39)
  • Переулки : 1-й Офицерский; 2-й Офицерский; 1-й, 2-й Сиротский; 1-й, 4-й Тепличный, Гайдамацкий, Вишневый, Дружественный, Электрический, Ливерпульский, Линейный, Люстдорфский, Опишнянский, Рыболовный, Смелый.
  • Проспект Князя Ярослава Мудрого : 1-11

По информации официального канала города, отключение света в Одессе 3 апреля обещают окончить в 19:00. Узнать время возобновления электроснабжения можно с помощью:

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.