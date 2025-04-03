Тысячи одесситов остались без электроснабжения, отключение света в Одессе 3 апреля произошло из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили на официальном канале города.
Из-за плановых ремонтных работ на сетях ообесточивание затронет жителей города, проживающих по следующим адресам:
- 6-я ст. Люстдорфской дороги : 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я линии
- Абрикосова
- Академика Гамалии : 23/уч корп.20, 51/уч.9, 67б, 82
- Академика Королева : 29-37
- Ореховая
- Долгая
- Дубовая Роща
- Зеленый
- Костанай
- Левитана : 33-79
- Люстдорфская дорога : 144/2-219
- Лигинская
- Офицерская
- Борис Эдвардс
- Петриковская
- Равенства : 196
- С. Рагу
- Айвазовская
- трамвай
- Троллейбусно
- Академика Вернадского
- Марии Демченко (3-я линия, 39)
- Переулки : 1-й Офицерский; 2-й Офицерский; 1-й, 2-й Сиротский; 1-й, 4-й Тепличный, Гайдамацкий, Вишневый, Дружественный, Электрический, Ливерпульский, Линейный, Люстдорфский, Опишнянский, Рыболовный, Смелый.
- Проспект Князя Ярослава Мудрого : 1-11
По информации официального канала города, отключение света в Одессе 3 апреля обещают окончить в 19:00. Узнать время возобновления электроснабжения можно с помощью:
- Сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел «Отсутствует электроэнергия?» )
- Чат-бот в Viber
- Чат-бота в Telegram
- Частные сообщения на официальной странице Facebook
- Подача заявки на сайте ДТЭК
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