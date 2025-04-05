Работа в Одессе становится все более популярной для людей без опыта - предлагается ряд интересных вакансий.

Работа в Одессе предлагается на разных должностях, иногда появляются предложения, созданные специально для тех, у кого нет опыта, сообщает Politeka.net.

К примеру, компания «KEY TOWN» ищет в команду энергичного и амбициозного менеджера по продажам. На должность готовы взять человека без трудовой практики. Из требований к кандидату:

Свободное владение украинским языком (знание иностранных языков будет преимуществом);

Коммуникабельность, желание работать, нацеленность на результат;

Ответственность, стрессоустойчивость.

Заработная плата колеблется от 25 до 70 тысяч гривен в зависимости от результата проделанного труда. В обязанности входит проведение переговоров, консультаций с клиентами, подготовка документов и контроль их выполнения.

Работа в Одессе также предлагается оператором на полиграфическое производство «Айпринт». Главное преимущество этой вакансии – готовность взять украинца без опыта и научить необходимым навыкам. Компания предлагает зарплату от 22 до 26 тысяч гривен. В обязанности оператора входит:

Подготовка изделий к печати

Настройка производственной линии под конкретную технологию

Выполнение процесса печати

Подготовка заказа к выдаче менеджера

Уборка рабочего места

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Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

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Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.