Работа в Одессе предлагается на разных должностях, иногда появляются предложения, созданные специально для тех, у кого нет опыта, сообщает Politeka.net.
К примеру, компания «KEY TOWN» ищет в команду энергичного и амбициозного менеджера по продажам. На должность готовы взять человека без трудовой практики. Из требований к кандидату:
- Свободное владение украинским языком (знание иностранных языков будет преимуществом);
- Коммуникабельность, желание работать, нацеленность на результат;
- Ответственность, стрессоустойчивость.
Заработная плата колеблется от 25 до 70 тысяч гривен в зависимости от результата проделанного труда. В обязанности входит проведение переговоров, консультаций с клиентами, подготовка документов и контроль их выполнения.
Работа в Одессе также предлагается оператором на полиграфическое производство «Айпринт». Главное преимущество этой вакансии – готовность взять украинца без опыта и научить необходимым навыкам. Компания предлагает зарплату от 22 до 26 тысяч гривен. В обязанности оператора входит:
- Подготовка изделий к печати
- Настройка производственной линии под конкретную технологию
- Выполнение процесса печати
- Подготовка заказа к выдаче менеджера
- Уборка рабочего места
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