Подорожание проезда в Одессе волнует не только жителей города, но и гостей, известно о новых тарифах в городском транспорте в апреле, сообщает Politeka.net.
Рассказываем подробнее об изменениях, ожидаемых со второго месяца весны.
Так, путь из областного центра в Южный подорожал на целых 20 гривен. Причиной стал значительный рост стоимости бензина и заработных плат водителей. Отныне за билет на маршрутку в Южный приходится платить 70 гривен, вместо привычных 50.
Следует также подчеркнуть, что в этом году стоимость проездного в маршрутках выросла в Измаиле Одесской области. Теперь тариф составляет 20 вместо 15 гривен.
Что касается подорожании проезда в Одессе в общественном транспорте, то стоимость проездного в трамваях и троллейбусах была изменена еще в декабре прошлого года, после чего оставалась стабильной.
Сколько нужно платить в апреле:
Трамвай, троллейбус – 15 грн.
Маршрутки :
- По городу – 20 грн.
- До 6-го км Овидиопольской дороги – 40 грн.
- Маршруты №67 и №68 (из областного центра – Южный) – 70 грн.
Проездные билеты
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Ученики :
- Один вид транспорта – 120.
- Оба – 160.
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Студенти:
- Один – 240.
- Оба – 340.
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Общее население :
- Один – 420.
- Оба – 567.
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Служебные поездки :
- Один – 630.
- Оба – 756.
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