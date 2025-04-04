Подорожание проезда в Одессе волнует не только жителей города, но и гостей, известно о новых тарифах в городском транспорте в апреле, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробнее об изменениях, ожидаемых со второго месяца весны.

Так, путь из областного центра в Южный подорожал на целых 20 гривен. Причиной стал значительный рост стоимости бензина и заработных плат водителей. Отныне за билет на маршрутку в Южный приходится платить 70 гривен, вместо привычных 50.

Следует также подчеркнуть, что в этом году стоимость проездного в маршрутках выросла в Измаиле Одесской области. Теперь тариф составляет 20 вместо 15 гривен.

Что касается подорожании проезда в Одессе в общественном транспорте, то стоимость проездного в трамваях и троллейбусах была изменена еще в декабре прошлого года, после чего оставалась стабильной.

транспорт, автобус

Сколько нужно платить в апреле:

Трамвай, троллейбус – 15 грн.

Маршрутки :

  • По городу – 20 грн.
  • До 6-го км Овидиопольской дороги – 40 грн.
  • Маршруты №67 и №68 (из областного центра – Южный) – 70 грн.

Проездные билеты

  • Ученики :

  • Один вид транспорта – 120.
  • Оба – 160.

  • Студенти:

  • Один – 240.
  • Оба – 340.

  • Общее население :

  • Один – 420.
  • Оба – 567.

  • Служебные поездки :

  • Один – 630.
  • Оба – 756.

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