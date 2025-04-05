Горожанам показали прогноз погоды в Одессе на 6 апреля, чтобы каждый мог спланировать свои дела.

Прогноз погоды в Одессе на 6 апреля сулит пасмурную погоду с возможными дождями утром, которые к полудню должны прекратиться, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, в течение дня температура будет умеренной, но влажность и ветер будут придавать ощущение прохлады.

Ночью небо еще будет ясным, но уже с утра облака постепенно закроют солнце, и до самого вечера облачность сохранится. Ожидается мелкий дождь, который прекратится к середине дня. Дополнительных осадков не ожидается.

Температура ночью будет держаться на уровне +9°C, с ощутимой температурой около +7°C. Утром снизится до +4°C, а к полудню вырастет до +6°C. Вечерний холод возвратит до +4°C.

Прогноз погоды в Одессе на 6 апреля указывает, что влажность в воскресенье будет достаточно высокой, особенно утром (88%) из-за дождей, но к вечеру она снизится до 58%. Ветер будет умеренным, с максимальными порывами до 5.5 м/с, но в течение дня будет постепенно слабеть до 2.1 м/с, обеспечивая относительно спокойную атмосферу. Вероятность осадков будет самой большой утром - 45%, но к вечеру вероятность дождей значительно уменьшится до 2%.

Согласно народным приметам, если ночь на понедельник окажется теплой, это хороший знак, что весна будет мягкой и дружной. Если же до этого времени снег не выпал, это говорит о том, что зима покинет нас и весна окончательно вступит в свои права.

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