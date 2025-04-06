Местным жителям показали прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 апреля.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 апреля сулит пасмурность и осадки, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи, в течение следующих семи дней температура будет постепенно повышаться, а ветер будет умеренным, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Понедельник будет облачным, с возможными мелкими дождями, которые прекратятся до утра. Днем температура поднимется до 7°C, а ночью снизится до 3°C. Влажность будет высокой, до 68% утром и снизится до 45% днем. Ветер будет умеренным до 4 м/с, а вероятность осадков не превысит 30%.

Во вторник будет похожая ситуация. Температура в начале составит 2°C, а днем ​​поднимется до 6°C. Ветер будет менее интенсивным, до 3.5 м/с. Вероятность осадков останется на уровне 14-16%, а влажность будет составлять 36%, что обеспечит комфортные условия пребывания на улице.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 7 по 13 апреля говорит, что в среду облака по-прежнему будут закрывать небо. Температура уже будет около 4°C, а днем ​​достигнет 9°C. Вероятность дождей останется на уровне 12-14%. Влажность будет в пределах 35–51%. Точно такая же ситуация будет наблюдаться и в четверг и в пятницу.

В субботу и воскресенье будет облачно, но без осадков. Ветер до 5.1 м/с. Влажность – на уровне 61%, что позволит наслаждаться относительно теплой весной.

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