Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе можно получить во многих локациях.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе предоставляется как государственными, так и благотворительными организациями, сообщает Politeka.

Это позволяет людям, потерявшим дома из-за войны, найти временное убежище в безопасном месте.

Одним из вариантов является предоставление жилья в Одесском благотворительном фонде «Путь к Дому», расположенного на улице Софиевская, 10. Этот фонд предоставляет временное проживание и питание для женщин с детьми и семей, время пребывания — от 1 до 30 дней. Для получения информации и записи можно обращаться по телефону (063) 904-00-22.

Еще одним вариантом является размещение в общежитии по улице Танкистов, 43-А, где ОО «Христианская миссия «Новая жизнь» предлагает 23 комнаты на 89 мест. Контактное лицо для этой локации – Алексей Берсеньев, телефон для связи: (096) 178-43-00.

Также доступно по адресам:

Улица Химическая, 5 – 120 мест для переселенцев, в том числе для маломобильных лиц, контактное лицо: Юлия Гайдаржи, телефон: (093) 033-12-71.

Улица Красная, 11 - 61 комната на 160 мест, контактное лицо: Олег Тузла, телефон: (067) 484-51-73.

Эти возможности дают ВПЛ шанс на временное убежище, пока не найдется постоянный вариант проживания. Обратите внимание, что количество свободных мест ограничено, поэтому рекомендуется заранее обращаться к указанным контактным лицам, чтобы уточнить наличие мест.

Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе стало важной помощью для многих семей, потерявших свои дома. С этой целью организован прием людей для обеспечения их необходимыми условиями для временного пребывания.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.