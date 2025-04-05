Графики отключения света в Одессе 6 апреля могут потерпеть изменения из-за нестабильности энергосистемы, сообщает Politeka.

Горожане должны быть готовы к возможным обесточиваниям, поскольку изменения могут произойти без предупреждения, в частности, во время аварий или профилактических работ.

К примеру, с 8:00 6.04 до 19:00 7.04 на некоторых улицах Измаила (Одесская область) возможно временное отсутствие электроэнергии из-за профилактических работ АО «ДТЭК Одесские Электросети». Обесточивание коснется улиц Европейская, Франко Ивана и переулка Франко Ивана.

Энергетики предупреждают, что ситуация со снабжением электроэнергии остается сложной, а возможность обесточиваний наибольшая в период с 09:00 до 21:00, когда на сеть приходится пиковая нагрузка. В настоящее время вероятность перебоев с электроснабжением наиболее вероятна. Учитывая нестабильность энергосистемы, обесточивание может произойти в любой момент, поэтому жители должны быть готовы к возможным изменениям в графиках отключения света в Одессе 6 апреля.

В случае аварийных ситуаций или необходимых плановых работ потребители получат предупреждение через официальные каналы связи. Однако, как показала ситуация в предыдущие дни, информация может поступать уже после того, как свет выключили, как это было в прошлый четверг, когда обесточивание коснулось более 35 адресов.

Жители обоих городов должны следить за актуальными изменениями в графиках и готовы к возможным перебоям с электроснабжением.