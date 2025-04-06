Украинцы уже могут узнать, будут ли графики отключения света в Одессе на 7 апреля.

Графики отключения света в Одессе на 7 апреля не будут вводить, однако они будут применены в рамках Черноморского городского территориального общества, сообщает Politeka.

Профилактические работы будут проводиться с 08:00 до 20:00, и в это время жители некоторых улиц останутся без электроэнергии.

Согласно расписанию, в понедельник, 7 апреля, электроснабжение будет временно отключено на следующих улицах в населенном пункте Малодолинское: Винокурова, Заводская, Зеленая, Курортная, Молодежная, Рабочая, Шевченко, Шмидта, пер. Шмидта, Культурная, Мира, Паромная.

Хотя и графиков отключения света в Одессе на 7 апреля не будет, но жителям именно этих улиц стоит учесть, что отсутствие электричества у них может оказать влияние на обычный режим жизни, поэтому рекомендуется запастись необходимыми ресурсами на этот период. Все работы направлены на повышение стабильности и надежности энергоснабжения в будущем.

В случае возникновения вопросов или проблем потребители могут обращаться за консультацией в колл-центр ДТЭК. Для стаціонарних телефонів доступний номер: +38 (048) 705 90 90, а для мобільних телефонів: +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90. Також можна зв'язатися через електронну пошту: center@oblenergo.odessa.ua .

Обеспечение стабильного энергоснабжения является важной задачей для ДТЭК, и проведение таких плановых работ необходимо для улучшения состояния электрических сетей. Потребители должны быть готовы к возможным временным неудобствам, однако работы будут способствовать улучшению качества и надежности электроснабжения в будущем.

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