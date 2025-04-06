Стало известно о графиках отключения света в Одессе на неделю с 7 по 13 апреля.

Графики отключения света в Одессе на неделю с 7 по 13 апреля будут меняться, уже сейчас предполагаются возможные перебои в электроснабжении в некоторых районах области, сообщает Politeka.

Несмотря на отсутствие графиков отключения света в Одессе на неделю с 7 по 13 апреля ситуация в энергосистеме может изменяться. Поэтому жителей просят относиться к изменениям с пониманием и заранее готовиться к возможным перебоям.

Что касается Одесчины, то 7.04 2025 года в Измаиле планируется проведение профилактических работ, по которым могут быть временно обесточены улицы Европейская, Франко Ивана, переулок Франка Ивана и несколько других. Обесточивание будет продолжаться с 8:00 до 19:00.

С 7 числа в пределах Черноморского городского территориального общества также ожидаются перебои в подаче электроэнергии в рамках плановых работ. В период с 08.00 до 20.00 7 апреля без электроснабжения могут остаться жители улиц Винокурова, Заводская, Курортная, Молодежная, Шевченко и других в Малодолинском.

Если меры по выключению света станут необходимыми, потребители будут предупреждены через официальные каналы связи. Для получения актуальной информации о времени возобновления электроснабжения можно воспользоваться онлайн сервисами ДТЭК, чат-ботами Viber и Telegram, а также подать заявку на сайте компании.

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