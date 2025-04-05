Денежная помощь в Одессе в 2025 году доступна для нескольких категорий граждан.

В 2025 году денежная помощь в Одессе продолжает предоставляться малообеспеченным семьям, обладающим правом на социальную поддержку по программе социальной защиты, сообщает Politeka.

Поддержка адресована гражданам, доход которых не достигает прожиточного минимума, и призвана помочь покрыть основные потребности.

Деньги могут получить семьи, совокупный доход которых не соответствует установленному минимуму проживания. Для получения поддержки следует обратиться в органы социальной защиты или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Пакет необходимых документов можно предоставить как лично, так и по почте, предварительно уточнив требования в указанных учреждениях.

Выплаты назначаются на срок до шести месяцев с возможностью продления, если семья продолжает отвечать всем критериям. С начала 2025 г. суммы поддержки были увеличены. Так, для трудоспособных лиц сумма составляет 1816,8 грн, для пенсионеров и лиц с инвалидностью – 2361 гривна, а для детей до 6 лет – 3716,35 грн. Для детей от 6 до 18 лет начисление составляет 4634,2 грн., а для студентов до 23 лет обучающихся — 4390,6 грн.

Указанная денежная помощь в Одессе начисляется исходя из разницы между прожиточным минимумом на семью и ее средним месячным доходом. Выплаты поступают на банковские карты или через Укрпочту.

Также, с 1 марта 2025 года, для ВПЛ обеспечение автоматически продлевается на полгода при выполнении всех условий. Выплаты для лиц с инвалидностью и детей составляют 3000 гривен, для других категорий – 2000 гривен. Начисления производятся дважды в месяц: 15 и 28 числа.

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