Отключения воды в Одессе и области состоятся сегодня, 7 апреля, поэтому важно быть готовыми.

Отключение воды в Одессе и области будут производиться из-за необходимости провести плановые и аварийные ремонтные работы, сообщает Politeka.

Согласно сообщению филиала «Инфоксводоканал», неудобства придется испытать жителям сразу нескольких улиц в городе и близлежащих районах. Местные жители должны быть готовы к перебоям в водоснабжении, поскольку эти работы могут повлиять на его стабильность в нескольких местах.

Так, отключения воды в Одессе и области запланированы на 7 апреля с 9:00 до 18:00. В это время будет прекращена подача в жилые дома и объекты, которые находятся по адресам: улица В. Шума (21), Парусная (10, 12, 14, 16), Александрийская (18, 18а, 22), а также в частный сектор на улицах Виноградная и Средняя. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях.

Кроме того, временные перебои коснутся жилмассива Черноморка. Здесь водоснабжение отсутствует с 20:30 6 апреля до 15:00 7.04. Однако, отмечают в Инфоксводоканале, точное время восстановления может изменяться в процессе работ. После их завершения необходимо будет заполнить систему, и поэтому жильцы верхних этажей или удаленных домов могут почувствовать задержку в подаче.

Пдминистрация предприятия приносит извинения за временные неудобства и призывает жителей относиться к ситуации с пониманием. Для получения дополнительной информации и решения любых вопросов граждане могут обращаться на круглосуточные телефоны: 705-55-05, 780-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.