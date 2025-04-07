С 1 апреля 2025 года повышение тарифов на коммуналку в Одессе не произошло, но эксперты предупреждают, что в будущем цены могут вырасти, сообщает Politeka.

Согласно информации от местных властей, цены на электроэнергию, газ и теплоснабжение в городе на апрель 2025 остаются на текущем уровне. Так, стоимость электроэнергии сейчас составляет 4,32 грн за кВтч, а для владельцев электроотопительных установок действует льготная ставка – 2,64 за кВтч при потреблении до 2000 кВт в месяц. Эта льгота будет действовать до конца текущего отопительного сезона.

Кроме того, правительство приняло решение о расширении списка категорий населения, которые могут рассчитывать на сниженные затраты на услуги. Это касается совладельцев многоквартирных домов без газоснабжения, а также жителей районов с проблемным теплоснабжением.

Несмотря на то, что повышение тарифов на коммуналку в Одессе не предусмотрено, эксперты уже прогнозируют рост цен в ближайшем будущем. В частности, рыночная стоимость электроэнергии оценивается в 7-8 грн за кВтч, а уже с 1 июня 2025 года стоимость может вырасти до 6,64 гривен. Согласно прогнозам, в течение следующих двух-трех лет цены на электроэнергию могут подняться до 9 гривен за кВтч.

Что касается стоимости газа и теплоснабжения, то благодаря действующему мораторию, введенному в военное положение, эти услуги остаются неизменными.

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