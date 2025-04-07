Отключение воды в Одессе и области 8 апреля будут производиться из-за проведения плановых работ, сообщает Politeka.

Филиал «Инфоксводоканал» предупредил жителей города и области, что из-за необходимости ремонта запланировано ограничение водоснабжения по следующим адресам:

Шполянская улица с 10:45 до 21:00; Черномарка Ж/М с 20:30 до 15:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения – предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону", – говорится в сообщении.

Местные жители должны быть готовы к перебоям, поскольку это может повлиять на стабильность в нескольких местах.

Кроме того, в компании предупредили, что после восстановления может потребоваться время на заполнение системы водой, поэтому потребители на верхних этажах могут получить воду позже указанного времени.

Филиал «Инфоксводоканал» обращается к жителям указанных территорий с просьбой заранее позаботиться о запасах питьевой жидкости в этот период.

Жителям приносят извинения за временные неудобства и призывают относиться к ситуации с пониманием.

Для получения дополнительной информации и решения любых вопросов граждане могут обращаться на круглосуточные телефоны: 705-55-05, 780-55-05, 093-17-00-155, 068-905-55-05.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Также Politeka писала, что тариф на воду повысили, однако не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.