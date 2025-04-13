Супруга может сделать так, чтобы пенсия в Одессе , которую получал ее муж, поступала ей и это возможно только в одном случае, сообщает Politeka.

Как информируют в ПФУ, сделать это разрешается при его смерти. Однако существуют определенные условия, которые следует учесть для успешного оформления.

Специалисты Пенсионного фонда объяснили, что предусматривается возможность ее перенаправления другому человеку. Для этого ему необходимо обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением. Эта процедура является частью денежного довольствия, которое предоставляется в связи с потерей кормильца. Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» четко регулирует этот процесс.

Пенсия в Одессе, как и других регионах, предназначается только для нетрудоспособных членов семьи. Важно, чтобы выполнялись два условия: во-первых, джужина должна была содержаться умершим; во-вторых, к моменту его смерти он имел необходимый стаж для назначения выплат по III группе инвалидности.

Размер денежного довольствия в случае потери кормильца зависит от количества нетрудоспособных членов в семье. Если только один претендует на деньги, он получает 50% выплат по возрасту. Если же их больше, на двух и более человек выплачивается 100%, при этом сумма распределяется равными частями. Это может продолжаться до достижения соответствующего возраста или до потери статуса нетрудоспособности.

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