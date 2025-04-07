Местные жители уже могут узнать о графиках отключения света в Одессе на 8 апреля.

Графики отключения света в Одессе 8 апреля могут претерпеть изменения из-за нестабильности энергосистемы, сообщает Politeka.

Для повышения надежности электроснабжения и избегания аварий в электросетях "ДТЭК" запланировано проведение профилактических работ в рамках Черноморского городского территориального общества.

В этой связи запланировано отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

8 апреля света не будет с 8 утра до 20:00 в Малодолинском на улицах: Винокурова, Заводская, Зеленая, Курортная, Молодежная, Рабочая, Шевченко, Шмидта, переулок Шмидта, Культурная, Мира, Паромная, Либентальская.

8 числа 2025 года будут проводиться профилактические работы в селе Староселье Раздельнянского общества.

В этой связи с 8:00 до 18:00 будет произведено отключение электроэнергии по улице Центральная, 2.

При возникновении вопросов обращайтесь в контакт-центр по номеру +380667509090

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра: +38 (048) 705 90 90

для мобильных телефонов:

+38 (068) 705 90 90

+38 (095) 705 90 90

+38 (073) 705 90 90.

Если графики отключения света потребуются, потребители будут предупреждены через официальные каналы связи.

В частности, чтобы получить актуальную информацию о времени возобновления электроснабжения – можно воспользоваться онлайн сервисами ДТЭК, чат-ботами в Viber и Telegram, а также подать заявку на сайте компании.

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