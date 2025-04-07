Украинцам рассказали, какая работа в Одессе в 2025 году самая востребованная и кому предлагают зарплату до 60 тысяч гривен.

Работы в Одессе в 2025 году стало больше, также предлагаются конкурентные зарплаты до 60 тысяч гривен, сообщает Politeka.

В 2025 году в Одессе появилось множество выгодных вакансий с высокими зарплатами и перспективами карьерного роста.

По данным Work.ua, в регионе наиболее востребованы следующие профессии:

Администрация, руководство среднего звена 486

Строительство, архитектура 229

Бухгалтерия, аудит 362

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм 573

Красота, фитнес, спорт 186

Логистика, состав 512

Медицина, фармацевтика 411

Образование, наука 174

Продажа, закупка 609

Рабочие специальности, производство 781

Розничная торговля 630

Область обслуживания 1 024

Телекоммуникации и связь 200

Транспорт, автобизнес 428

Финансы, банк 228.

Региональный специалист по продаже мобильных гаджетов и открытия новых магазинов получает от 45 000 до 60 000 грн + бонусы, премии, на работу берут без опыта.

Требования к вакансиям: Коммуникабельность, активность и желание развиваться.

"Опыт не обязателен - научим всему!", - говорят в компании.

Водитель погрузчика – 26 000 гривен.

Погрузка и разгрузка металлолома в вагоны и автомобили с помощью грейфера/магнита.

Перемещение и укладка металлолома.

Техническое обслуживание погрузчика.

Какими знаниями и навыками нужны:

Ответственность, внимательность

Быстрая обучаемость

Права категории B. (удостоверение водителя погрузчика).

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