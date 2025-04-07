Работы в Одессе в 2025 году стало больше, также предлагаются конкурентные зарплаты до 60 тысяч гривен, сообщает Politeka.
В 2025 году в Одессе появилось множество выгодных вакансий с высокими зарплатами и перспективами карьерного роста.
По данным Work.ua, в регионе наиболее востребованы следующие профессии:
- Администрация, руководство среднего звена 486
- Строительство, архитектура 229
- Бухгалтерия, аудит 362
- Гостинично-ресторанный бизнес, туризм 573
- Красота, фитнес, спорт 186
- Логистика, состав 512
- Медицина, фармацевтика 411
- Образование, наука 174
- Продажа, закупка 609
- Рабочие специальности, производство 781
- Розничная торговля 630
- Область обслуживания 1 024
- Телекоммуникации и связь 200
- Транспорт, автобизнес 428
- Финансы, банк 228.
Региональный специалист по продаже мобильных гаджетов и открытия новых магазинов получает от 45 000 до 60 000 грн + бонусы, премии, на работу берут без опыта.
Требования к вакансиям: Коммуникабельность, активность и желание развиваться.
"Опыт не обязателен - научим всему!", - говорят в компании.
Водитель погрузчика – 26 000 гривен.
- Погрузка и разгрузка металлолома в вагоны и автомобили с помощью грейфера/магнита.
- Перемещение и укладка металлолома.
- Техническое обслуживание погрузчика.
Какими знаниями и навыками нужны:
- Ответственность, внимательность
- Быстрая обучаемость
- Права категории B. (удостоверение водителя погрузчика).
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