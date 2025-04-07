Работы в Одессе в 2025 году стало больше, также предлагаются конкурентные зарплаты до 60 тысяч гривен, сообщает Politeka.

В 2025 году в Одессе появилось множество выгодных вакансий с высокими зарплатами и перспективами карьерного роста.

По данным Work.ua, в регионе наиболее востребованы следующие профессии:

  • Администрация, руководство среднего звена 486
  • Строительство, архитектура 229
  • Бухгалтерия, аудит 362
  • Гостинично-ресторанный бизнес, туризм 573
  • Красота, фитнес, спорт 186
  • Логистика, состав 512
  • Медицина, фармацевтика 411
  • Образование, наука 174
  • Продажа, закупка 609
  • Рабочие специальности, производство 781
  • Розничная торговля 630
  • Область обслуживания 1 024
  • Телекоммуникации и связь 200
  • Транспорт, автобизнес 428
  • Финансы, банк 228.

Региональный специалист по продаже мобильных гаджетов и открытия новых магазинов получает от 45 000 до 60 000 грн + бонусы, премии, на работу берут без опыта.

деньги, гривны

Требования к вакансиям: Коммуникабельность, активность и желание развиваться.

"Опыт не обязателен - научим всему!", - говорят в компании.

Водитель погрузчика – 26 000 гривен.

  • Погрузка и разгрузка металлолома в вагоны и автомобили с помощью грейфера/магнита.
  • Перемещение и укладка металлолома.
  • Техническое обслуживание погрузчика.

Какими знаниями и навыками нужны:

  • Ответственность, внимательность
  • Быстрая обучаемость
  • Права категории B. (удостоверение водителя погрузчика).

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