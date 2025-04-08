Украинцы уже могут ознакомиться с графиками отключения света в Одессе на 9 апреля.

Графики отключения света в Одессе 9 апреля будут вводить в регионе, узнайте, где именно, сообщает Politeka.

Для повышения надежности электроснабжения и избегания аварий в электросетях "ДТЭК" запланировано проведение профилактических работ в рамках Черноморского городского территориального общества.

В этой связи будет отключение электроэнергии в некоторых населенных пунктах.

9 апреля с 8 утра до 19:00 вечера света не будет на таких улицах в Малодолинском: Строительная, Винокуровая, Вишневая, Вознесенская, Учительская, Эдуарда Савинова, Заводская, Зеленая, Космонавтов, Курортная, Либентальская, Мира, Молодежная, Независимости, Новая, Паромная, Рабочая, Украинская, Шевченко, переулок Весенний, Вишневый, Учительский, Гвардейский, Новоселов, Шмидта, Юбилейный.

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра: для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90 для мобильных телефонов: +38 (068) 905 8 (073) 705 90 90.

Если графики ограничения в Одессе потребуются, потребители будут предупреждены через официальные каналы связи, поэтому важно следить за информацией.

В частности, чтобы получить актуальные данные о времени возобновления электроснабжения – можно воспользоваться онлайн сервисами ДТЭК, чат-ботами в Viber и Telegram или подать заявку на сайте компании.

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